Valerio prolonge des discussions pour une acquisition

La société de biotechnologie au stade clinique accélère dans un projet de croissance externe qui vise la société belge Etherna Immunotherapies.

Valerio Therapeutics a formulé une offre ferme le 1er juillet dernier et disposait d'un délai d'exclusivité de six semaines pour finaliser la documentation juridique. La société explique que ce délai est dépassé mais que des progrès substantiels ont été réalisés. Valerio a accepté de poursuivre les discussions afin de finaliser les contrats définitifs en vue de la signature de l'acquisition d'ici le 21 août prochain.

Au début du mois dernier, la société avait annoncé une offre ferme sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 millions d'euros, afin de créer un spécialiste mondial des médicaments à base d'ARN ciblés.