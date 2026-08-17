 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valerio prolonge des discussions pour une acquisition
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 08:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La société de biotechnologie au stade clinique accélère dans un projet de croissance externe qui vise la société belge Etherna Immunotherapies.

Valerio Therapeutics a formulé une offre ferme le 1er juillet dernier et disposait d'un délai d'exclusivité de six semaines pour finaliser la documentation juridique. La société explique que ce délai est dépassé mais que des progrès substantiels ont été réalisés. Valerio a accepté de poursuivre les discussions afin de finaliser les contrats définitifs en vue de la signature de l'acquisition d'ici le 21 août prochain.

Au début du mois dernier, la société avait annoncé une offre ferme sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 millions d'euros, afin de créer un spécialiste mondial des médicaments à base d'ARN ciblés.

Valeurs associées

VALERIO THERAPEUTICS
0,7710 EUR Euronext Paris -4,22%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,12 +56,86%
HAFFNER ENERGY
0,793 +1,67%
VALNEVA
3,072 +2,40%
CAC 40
8 622,62 -0,16%
Pétrole Brent
89,49 +2,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank