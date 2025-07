Valeo: va présenter ses innovations au salon IAA Mobility 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 10:04









(CercleFinance.com) - Valeo sera présent au salon IAA Mobility 2025 du 8 au 12 septembre. Le groupe dévoilera ses dernières technologies conçues pour accélérer le développement d'une nouvelle génération de véhicules définis par logiciel (SDV).



Valeo présentera ses dernières technologies pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les véhicules électrifiés, l'éclairage intelligent et l'expérience intérieure.



Valeo dévoilera sa vision et son offre complète de SDV à travers une expérience multimédia immersive. Cette démonstration mettra en lumière Valeo anSWer.



Valeo présentera également ses applications SDV déjà sur la route et des solutions innovantes, prêtes à être embarquées sur les prochaines générations de véhicules.



Valeo présentera son portefeuille de capteurs et de logiciels embarqués - le plus important du marché, ses calculateurs évolutifs et ses technologies permettant de faire évoluer les véhicules tout au long de leur cycle de vie.



Parmi les solutions mises en avant figurent le Valeo SCALATM 3 LiDAR, indispensable au niveau 3 et plus d'autonomie, et Valeo Assist XR, une solution d'assistance à distance.



Valeo présentera également ses systèmes d'éclairage intelligent ADB (Adaptive Driving Beam) et haute définition.



Au salon IAA MOBILITY 2025, Valeo exposera sa vision pour une électrification intelligente,transparente et efficiente. Le Groupe présentera des solutions intégrées, alliant équipements et logiciels, pour répondre à tous les besoins liés à l'électrification de la mobilité.



Valeo présentera notamment Valeo IneezTM, sa station de recharge AC de nouvelle génération,



Valeo présentera également ses technologies pour permettre aux constructeurs de réduire les émissions et la consommation de carburant grâce à l'hybridation, telles que le système eAxle haute tension à deux vitesses.



Valeo dévoilera ses systèmes avancés de surveillance du conducteur permettent de suivre les signes vitaux.



Enfin, Valeo exposera pour la première fois à Munich sa nouvelle génération de volant, un prototype illustrant sa vision de l'avenir, où la technologie 'steer-by-wire' réduit la rotation du volant et améliore l'expérience utilisateur.







Valeurs associées VALEO 10,0250 EUR Euronext Paris -1,28%