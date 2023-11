Valeo va équiper les SUV électriques du constructeur indien Mahindra & Mahindra

L'équipementier français Valeo a annoncé lundi qu'il allait fournir la chaîne de traction du premier constructeur indien de SUV, Mahindra & Mahindra, dans le cadre d'une commande de près d'un milliard de dollars.

( AFP / ROBYN BECK )

Valeo équipera le nouveau SUV "Born Electric" de Mahindra & Mahindra, dont il fournira le groupe motopropulseur électrique, Valeo localisant sa production avec un investissement près de l'usine Mahindra de Pune. Cette production "comprendra le moteur électrique, son onduleur et la boîte de vitesses, ainsi que l'électronique de puissance intégrée 3-en-1 bidirectionnelle Combo qui intègre le chargeur embarqué (OBC), le convertisseur DC-DC et l'unité de distribution d'énergie (PDU)."

Valeo fournira aussi le chargeur embarqué des véhicules utilitaires électriques du groupe indien.

La commande était "incluse dans les résultats annoncés du troisième trimestre de Valeo", a précisé l'équipementier.

"Nos solutions, développées et produites localement, permettront à Mahindra & Mahindra d’offrir à ses clients indiens des véhicules électriques à plus haute tension et avec une plus grande autonomie", s'est félicité Xavier Dupont, président du pôle Systèmes de propulsion de Valeo.

"Cette collaboration avec Valeo est une étape importante dans la réalisation de notre ambitieuse vision pour l’électrification. La localisation de leurs solutions technologiques témoigne également de leur engagement en faveur de l'électrification du marché indien", a déclaré Vinod Sahay, président et directeur des achats "Auto & Farm Sectors" à Mahindra & Mahindra.