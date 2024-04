Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: une nouvelle division dédiée à la mobilité électrique information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé lundi la création d'une nouvelle division, 'Valeo Power', entièrement spécialisée dans les technologies de mobilité électrique.



L'entité, officiellement créée le 22 avril, regroupe les activités de systèmes thermiques et de propulsion, conformément aux projets que l'équipementier automobile avait dévoilés en début d'année.



La branche, censée reposer sur une organisation 'agile' basée sur sept filiales régionales, sera dirigée par Xavier Dupont, qui prendra aussi les fonctions de directeur général adjoint du groupe.



Parallèlement, le pôle consacré aux systèmes de confort et aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) - qui reposent sur des logiciels et sur des unités de calcul agissant comme les 'cerveaux' des véhicules - va devenir 'Valeo Brain'.



Enfin, l'activité de systèmes de visibilité (éclairage) va être rebaptisée 'Valeo Light'.



Valeo précise que cette structure opérationnelle sera désormais organisée autour de ces trois divisions qui deviendront les principaux segments de ses publications financières à compter des résultats du premier semestre 2024.



L'activité d'après-vente est appelée de son côté à poursuivre ses activités sous le nom de 'Valeo Service'.





