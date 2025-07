Valeo: un constructeur chinois séduit par l'affichage tête haute information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 18:40









(Zonebourse.com) - Valeo annonce que son système d'affichage tête haute panoramique a été choisi par 'un constructeur automobile chinois' pour équiper sa future génération de véhicules.



Présenté comme 'révolutionnaire', ce système transforme le pare-brise en un écran interactif affichant, dans le champ de vision du conducteur, des données telles que la vitesse, la navigation ou les alertes de sécurité.



Les informations sont projetées sous forme d'images virtuelles via des écrans sous le tableau de bord et un revêtement optique. Ce partenariat illustre la capacité de Valeo à industrialiser rapidement ses innovations, avec un démonstrateur fonctionnel développé en six mois et une production prévue pour 2026.



'Nous sommes ravis de nous associer à un constructeur chinois de premier plan pour déployer notre système d'affichage tête haute panoramique', a indiqué Marc Vrecko, Directeur Général de la Division Valeo Brain. 'Cette technologie représente une avancée majeure et témoigne de l'engagement de Valeo à offrir des solutions innovantes et centrées sur l'humain, améliorant ainsi la sécurité et le confort de conduite', a-t-il ajouté.









