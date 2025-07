Valéo : tutoie les9,98E, 'gap' du 28 mars information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:04









(CercleFinance.com) - Valéo se hisse vers 9,95E (résistance de la mi-mai) et tutoie les 9,98E, 'gap' du 28 mars : en cas de franchissement des 10E, la route des 10,70E s'ouvrirait.





Valeurs associées VALEO 9,7720 EUR Euronext Paris +1,39%