Valeo signe un partenariat stratégique avec VoltR

Valeo SE VLOF.PA :
* SIGNATURE D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC VOLTR
* VISE À DÉVELOPPER ET INDUSTRIALISER UNE OFFRE DE RÉPARATION ET DE REMANUFACTURING DE BATTERIES POUR LES VÉHICULES DE PETITE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
* PERMETTRA DE RÉALISER AU MINIMUM 95 % D’ÉCONOMIE DE MATIÈRE
Texte original tinyurl.com/3ukr6twc Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA
(Rédaction de Gdansk)
