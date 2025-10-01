 Aller au contenu principal
Valeo signe un partenariat stratégique avec VoltR
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 16:34

Valeo SE VLOF.PA :

* SIGNATURE D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC VOLTR

* VISE À DÉVELOPPER ET INDUSTRIALISER UNE OFFRE DE RÉPARATION ET DE REMANUFACTURING DE BATTERIES POUR LES VÉHICULES DE PETITE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

* PERMETTRA DE RÉALISER AU MINIMUM 95 % D’ÉCONOMIE DE MATIÈRE

Texte original tinyurl.com/3ukr6twc Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA

(Rédaction de Gdansk)

