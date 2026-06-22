Valeo signe un contrat majeur avec Nissan dans la recharge intelligente des véhicules électriques

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L'Europe affronte cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi. Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe ...
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Le groupe de presse EBRA, qui compte neuf titres régionaux dans l'est de la France, a annoncé lundi un plan de départs volontaires visant jusqu'à 400 postes, dans un contexte de baisse des ventes. "Aucun départ ne sera contraint", a indiqué dans un communiqué le ...
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La Bourse de Paris a clôturé lundi léger recul, tiraillée entre la baisse des valeurs du luxe et l'avancée des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran. Le CAC 40 a cédé 21,03 points (-0,25%) à 8.400,11. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,55%, ...
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information fournie par AFP Video•22.06.2026•19:13•
Des Londoniens ont réagi lundi à la démission du Premier ministre Keir Starmer, qui marque le début d’un processus qui verra la Grande-Bretagne se doter de son septième Premier ministre en une décennie.
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