information fournie par Reuters • 22/06/2026 à 18:30

Valeo signe un contrat majeur avec Nissan dans la recharge intelligente des véhicules électriques

Valeo SE VLOF.PA :

* VALEO - SIGNATURE D'UN CONTRAT MAJEUR AVEC NISSAN DANS LA RECHARGE INTELLIGENTE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES GRÂCE AU V2G (VEHICLE-TO-GRID)

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(Rédaction de Gdansk)