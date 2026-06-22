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Valeo signe un contrat majeur avec Nissan dans la recharge intelligente des véhicules électriques
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 18:30

Valeo SE VLOF.PA :

* VALEO - SIGNATURE D'UN CONTRAT MAJEUR AVEC NISSAN DANS LA RECHARGE INTELLIGENTE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES GRÂCE AU V2G (VEHICLE-TO-GRID)

Texte original https://tinyurl.com/s752wrd2 Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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