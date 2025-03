Valéo : s'enfonce sous 9,40E, vers un re-test des 8,95E ? information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 11:39









(CercleFinance.com) - La confirmation par D.Trump de la mise en place des 'tarifs' au 2 avril sur les véhicules et les pièces détachées importées aux USA plombent le secteur auto et les équipementiers.

Valéo décroche de -5,3%, sous les 9,40E, mais perd surtout -8% en à peine 48H: le titre s'apprête à retracer son plancher annuel des 8,95/9,E des 3 puis 9 et 10 janvier et enfin du 4 mars.





