 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Français continuent de vider leur livret A fin 2025
information fournie par AFP 23/12/2025 à 15:51

Les épargnants possédaient 438,9 milliards d'euros sur leur livret A en novembre, soit 800 millions d'euros de moins qu'en octobre, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des Dépôts (CDC) ( AFP / DENIS CHARLET )

Les épargnants possédaient 438,9 milliards d'euros sur leur livret A en novembre, soit 800 millions d'euros de moins qu'en octobre, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des Dépôts (CDC) ( AFP / DENIS CHARLET )

Les épargnants possédaient 438,9 milliards d'euros sur leur livret A en novembre, soit 800 millions d'euros de moins qu'en octobre, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des Dépôts (CDC).

Mouvement similaire pour les LDDS (livrets de développement durable et solidaire), des livrets quasi-identiques au livret A si ce n'est leur plafond de dépôts : avec 161,8 milliards d'euros d'encours, ils contenaient 300 millions d'euros de moins qu'en octobre.

Comme en octobre, les Français ont légèrement vidé leurs livrets, mais pas nécessairement pour consommer. Avec un taux d'épargne record, à 18,7% du revenu disponible, selon les derniers chiffres de la Banque de France, les ménages continuent d'épargner, mais dans d'autres produits financiers que les livrets réglementés.

"Le grand gagnant de 2025, c'est l'assurance-vie", selon la Caisse des dépôts.

L'encours de l'assurance-vie avait atteint 2.100 milliards d'euros à fin octobre 2025, en hausse de 6,5% sur un an.

Dans le même temps, les taux d'intérêt des livrets réglementés ont baissé au cours de l'année écoulée, du fait d'une moindre inflation qui fait partie de la formule de calcul.

En janvier, les livrets A et les LDDS proposaient un taux d'intérêt de 3%, taux abaissé en février à 2,4% puis à 1,7% à partir d'août.

Ce taux pourrait encore baisser à 1,5% voire 1,4% en février 2026, toujours à cause du ralentissement de l'inflation.

Bercy aura toutefois le dernier mot et aura la possibilité d'accorder un coup de pouce au taux finalement appliqué, comme il l'a déjà fait par le passé.

Les épargnants ont légèrement augmenté leurs dépôts sur leur livret d'épargne populaire (LEP), un autre livret réglementé réservé aux ménages qui ne dépassent pas un certain montant de revenus, avec un meilleur taux d'intérêt (2,7%).

L'encours s'est porté en novembre à 80,9 milliards d'euros, 200 millions d'euros de plus qu'en octobre.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 16:16

    Et il est également possible que les grands parents ( dont nous sommes ) ont transféré de l' argent des livrets épargne , sur les livrets LEP de leur petits enfants , qui eux sont rarement encore riches .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Face aux épidémies hivernales et en période de congés pour de nombreux soignants, la préfecture des Bouches-du-Rhône réquisitionne 17 médecins généralistes jusqu'à début janvier ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Face aux épidémies, des médecins réquisitionnés dans les Bouches-du-Rhône
    information fournie par AFP 23.12.2025 17:11 

    Face aux épidémies hivernales et en période de congés pour de nombreux soignants, la préfecture des Bouches-du-Rhône réquisitionne 17 médecins généralistes jusqu'à début janvier, selon des arrêtés préfectoraux. Des médecins exerçant dans des communes proches de ... Lire la suite

  • Session de l'Assemblée nationale française à Paris
    Budget: La loi spéciale adoptée par l'Assemblée
    information fournie par Reuters 23.12.2025 17:11 

    La loi spéciale élaborée pour assurer la continuité des ‍services publics en attendant de pouvoir voter un budget pour 2026 a été largement adoptée ‌mardi par l'Assemblée nationale. Cette loi spéciale était indispensable après l'échec du gouvernement du ​Premier ... Lire la suite

  • Yvelines: explosion dans un pavillon, quatre personnes grièvement blessés
    Yvelines: explosion dans un pavillon, quatre personnes grièvement blessés
    information fournie par AFP Video 23.12.2025 17:08 

    Des pompiers déblaient les lieu d'une explosion qui a détruit un pavillon résidentiel à Magny-les-Hameaux (Yvelines), faisant quatre blessés graves dont trois enfants âgés de 2 à 5 ans. IMAGES

  • Le caviar de béluga, trésor du lac Kardjali en Bulgarie
    Le caviar de béluga, trésor du lac Kardjali en Bulgarie
    information fournie par AFP Video 23.12.2025 17:02 

    Différentes espèces d'esturgeons sont élevées pour leur caviar dans le monde entier, mais Matey Mateev, en Bulgarie, s'est spécialisé dans l'un des plus rares: le béluga. Avec son exploitation sur le lac Kardjali, il produit le "roi des caviars".

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank