Valeo s'allie à Kapsch pour une solution de péage basée sur V2X
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 08:00
Ce partenariat associe l'expertise de Valeo dans les systèmes avancés d'aide à la conduite, les technologies de conduite autonome et les unités de communication embarquées, à celle de Kapsch dans les systèmes de péage et les infrastructures de transport intelligentes.
Selon l'équipementier automobile français, la solution développée permettra aux véhicules de dialoguer directement avec les équipements routiers afin de réaliser des transactions de péage sans arrêt ni intervention du conducteur.
Les deux partenaires présenteront cette innovation lors d'une démonstration en conditions réelles à l'occasion de la conférence de la 5G Automotive Association (5GAA), organisée à Sacramento (Californie) du 2 au 5 février.
Valeurs associées
|12,120 EUR
|Euronext Paris
|+0,08%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert mercredi sans direction commune avant de s'inscrire en légère hausse dans les premiers échanges, dans un climat d'incertitude sur les marchés, entre tensions autour de l'Iran et les questions de succession à la tête de la Réserve ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce vendredi une dernière fois sa responsabilité sur le budget 2026 alors que le projet de loi de finances (PLF) revient en dernière lecture à l'Assemblée nationale après son rejet la veille par le Sénat. Les sénateurs ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite
-
Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont diminué en décembre, plus qu'attendu, montrent les données publiées vendredi par l'Insee. Elles ont baissé de 0,6% sur un mois, après -0,3% (non révisé) en novembre, selon les données. Les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer