 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valeo s'allie à Kapsch pour une solution de péage basée sur V2X
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 08:00

Valeo dévoile un partenariat avec Kapsch TrafficCom, fournisseur de solutions de transport, pour développer une solution de péage connectée en temps réel, entièrement automatisée et hautement sécurisée, reposant sur la technologie V2X (Vehicle-to-Everything).

Ce partenariat associe l'expertise de Valeo dans les systèmes avancés d'aide à la conduite, les technologies de conduite autonome et les unités de communication embarquées, à celle de Kapsch dans les systèmes de péage et les infrastructures de transport intelligentes.

Selon l'équipementier automobile français, la solution développée permettra aux véhicules de dialoguer directement avec les équipements routiers afin de réaliser des transactions de péage sans arrêt ni intervention du conducteur.

Les deux partenaires présenteront cette innovation lors d'une démonstration en conditions réelles à l'occasion de la conférence de la 5G Automotive Association (5GAA), organisée à Sacramento (Californie) du 2 au 5 février.

Valeurs associées

VALEO
12,120 EUR Euronext Paris +0,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune
    information fournie par AFP 30.01.2026 09:18 

    Les Bourses européennes ont ouvert mercredi sans direction commune avant de s'inscrire en légère hausse dans les premiers échanges, dans un climat d'incertitude sur les marchés, entre tensions autour de l'Iran et les questions de succession à la tête de la Réserve ... Lire la suite

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    France: Le PLF 2026 de retour à l'Assemblée nationale, nouveau 49.3 attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:10 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce vendredi une dernière fois sa responsabilité ‍sur le budget 2026 alors que le projet de loi de finances (PLF) revient en dernière lecture à l'Assemblée nationale après son ‌rejet la veille par le Sénat. Les sénateurs ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue en hausse, le successeur de Powell attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite

  • Des yaourts du groupe alimentaire français Danone dans les rayons d'un supermarché Auchan à Nice
    France: Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en décembre
    information fournie par Reuters 30.01.2026 08:56 

    Les dépenses ‍de consommation des ménages en biens ‌en France ont diminué en ​décembre, plus qu'attendu, ⁠montrent les données publiées vendredi ⁠par ‍l'Insee. Elles ont ⁠baissé de 0,6% sur un mois, ​après -0,3% (non révisé) en novembre, selon ⁠les données. Les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank