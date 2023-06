Valeo s'allie à Equans (Bouygues) sur les infrastructures de la ville de demain

(AOF) - Valeo annonce la signature prochaine d'un partenariat avec Equans pour " répondre aux défis des villes de demain ". Filiale de Bouygues depuis 2022, Equans accompagne les collectivités pour " concevoir, installer et maintenir des infrastructures énergétiques, de transport ou de communication intelligentes ". Il s'agira de développer les fonctionnalités et services pour construire " un espace urbain connecté, plus sûr pour les piétons et les cyclistes ", optimiser " le fonctionnement des centres de données et des centres de stockage d'énergie " et développer la mobilité électrique.