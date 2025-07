Valeo révise son objectif de chiffre d'affaires ajusté à cause des changes

(AOF) - Valeo a dévoilé des résultats semestriels conformes à ses prévisions grâce notamment à une gestion stricte de ses prix, des mesures de réduction de ses coûts et de ses investissements, ainsi que de son repositionnement vers des nouveaux contrats à meilleures marges. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de l’équipementier automobile a reculé de 1,4 % à périmètre et taux de change constants, pour s’élever à 10,66 milliards d’euros.

Parallèlement, la marge brute a augmenté de 1,1 point, pour atteindre 19,6 % des revenus, tandis que la marge d'Ebitda a augmenté de 1,4 point, à 13,8 % du chiffre d'affaires.

Autre bonne nouvelle, les prix de commandes ont progressé de 30 %, à 11,8 milliards d'euros. Valeo en a profité pour confirmer ses objectifs annuels de marge opérationnelle attendue entre 4,5 et 5,5 % et de cash-flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels prévu entre 700 et 800 millions d'euros.

En revanche, le chiffre d'affaires ajusté est désormais attendu autour de 20,5 milliards d'euros, contre une fourchette de 21,5 à 22,5 précédemment. Cette révision à la baisse est due à la prise en compte d'un effet de change défavorable de 750 millions d'euros.

