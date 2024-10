Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: révise à la baisse son objectif de CA annuel information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Valeo publie un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, en baisse de 5% ou de -2 % à périmètre et taux de change constants (pcc) par rapport à la même période un an plus tôt.



La société assure toutefois 'surperformer' la production automobile de 3 points, ce qui constitue une amélioration par rapport au premier semestre 2024. Valeo met ainsi en avant la 'surperformance' de l'ensemble de ses Divisions par rapport à la production automobile.



Dans le détail, le chiffre d'affaires première monte est en baisse de 2% à périmètre et taux de change constants. Il surperforme la production automobile de 3 points.



Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 3% à périmètre et taux de change constants, tirant profit de l'augmentation et du vieillissement du parc automobile et de l'attractivité croissante de l'offre de produits à valeur ajoutée.



'Compte tenu de la conjoncture en dégradation, nous ajustons notre objectif de chiffre d'affaires 2024 à environ 21,3 milliards d'euros (vs 22 MdsE précédemment)', indique Christophe Périllat, directeur général de Valeo.



'L'amélioration significative de nos résultats au second semestre par rapport au premier semestre se traduira par l'atteinte de nos objectifs de marges et de cash flow libre', assure le dirigeant.





