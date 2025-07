Valeo: résultat net en baisse de 26% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:19









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Valeo affiche un chiffre d'affaires de 10,66 MdsEUR, en recul de 4 % sur un an (-1,4% à périmètre et taux de change constants). La marge opérationnelle progresse à 4,5 % du chiffre d'affaires (476 MEUR, +7 %), tandis que l'EBITDA atteint 1,47 MdEUR, soit 13,8 % du CA (+1,4 pt).



Le free cash-flow après coûts de restructuration exceptionnels double à 252 MEUR. Le résultat net part du groupe ressort à 104 MEUR, en baisse de 26 %.



Cette amélioration des marges s'appuie sur une baisse des dépenses d'investissement (-23 %), des frais administratifs (-5 %) et des dépenses brutes de R&D (-11 %).



Les prises de commandes progressent de 30 % à 11,8 MdsEUR. Le groupe révise toutefois son objectif de chiffre d'affaires annuel à environ 20,5 MdsEUR (contre 21,5 MdsEUR auparavant), principalement en raison d'un effet de change défavorable de 750 MEUR. Les objectifs de marge opérationnelle (4,5 % à 5,5 % du CA) et de free cash-flow (450 à 550 MEUR, après coûts exceptionnels) sont confirmés.



'Ce premier semestre démontre notre capacité à franchir une nouvelle étape d'amélioration de notre rentabilité et de notre génération de cash ', a déclaré Christophe Périllat, directeur général de Valeo. 'Nous avons engagé des mesures fortes de réduction des coûts et de strict contrôle des prix, tout en renforçant nos relations avec les constructeurs chinois, qui représentent désormais près de trois fois notre chiffre d'affaires en prises de commandes', a-t-il ajouté.





Valeurs associées VALEO 10,3350 EUR Euronext Paris -0,19%