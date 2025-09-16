 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 901,09
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valeo renouvelle son offre de souscription d'actions à ses salariés
information fournie par AOF 16/09/2025 à 10:14

(AOF) - Valeo a annoncé le renouvellement de son offre de souscription d’actions réservée aux salariés du groupe. L’opération doit permettre aux 90 000 employés éligibles, dans 21 pays, à les associer dans la durée aux résultats et au développement du groupe. L’offre porte sur un maximum de 1,2 million d’actions Valoe, d’une valeur nominale de 1 euro par action.

Pour en bénéficier, chaque salarié doit bénéficier d'une ancienneté d'au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier 2024 et le dernier de la période de souscription avec une société du groupe Valeo adhérente au PEG ou au PEGI, selon le cas. L'offre est également ouverte en France aux anciens salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans le PEG depuis leur départ du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

VALEO
10,6700 EUR Euronext Paris +0,14%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BAE Systems plc : Achat du turbo PUT Société Générale 68G9S (68G9S)
    BAE Systems plc : Achat du turbo PUT Société Générale 68G9S (68G9S)
    information fournie par Zonebourse 16.09.2025 11:23 

    (Zonebourse.com) Après le rebond de ces dernières séances, le titre BAE Systems plc revient au contact de la zone de résistance des 1982 GBX. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer le titre sur les 1800 GBX, première zone de soutien ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Wendel se déleste d'une nouvelle tranche d'actions Bureau Veritas
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 11:18 

    La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la cession de 23,3 millions d'actions du groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas , portant sa participation à 21,4% du capital, contre 26,5% auparavant. Le montant total de la cession s'élève ... Lire la suite

  • NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.09.2025 11:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    3 actions françaises à trader en Bourse en ce moment
    information fournie par Café de la Bourse 16.09.2025 11:00 

    Les tensions politiques et économiques en France sont susceptibles de créer une forte volatilité sur certaines grandes valeurs cotées en Bourse. Des actions comme Vinci, Engie et Air France-KLM risquent fort de se retrouver au cœur de l'attention des traders, chacune ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank