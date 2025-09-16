Valeo renouvelle son offre de souscription d'actions à ses salariés

(AOF) - Valeo a annoncé le renouvellement de son offre de souscription d’actions réservée aux salariés du groupe. L’opération doit permettre aux 90 000 employés éligibles, dans 21 pays, à les associer dans la durée aux résultats et au développement du groupe. L’offre porte sur un maximum de 1,2 million d’actions Valoe, d’une valeur nominale de 1 euro par action.

Pour en bénéficier, chaque salarié doit bénéficier d'une ancienneté d'au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier 2024 et le dernier de la période de souscription avec une société du groupe Valeo adhérente au PEG ou au PEGI, selon le cas. L'offre est également ouverte en France aux anciens salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans le PEG depuis leur départ du groupe.

