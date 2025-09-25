 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valeo remporte un nouveau contrat auprès d'un constructeur automobile chinois
information fournie par AOF 25/09/2025 à 15:21

(AOF) - Valeo a annoncé avoir décroché un nouveau contrat pour fournir son système de climatisation nouvelle génération à un constructeur automobile chinois. Ce dernier a choisi le Dual Layer HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) qui lui permettra d’améliorer le confort global à bord, tout en réduisant l’impact de la solution sur les émissions. Ce contrat porte à dix le nombre de contrats signés avec cinq constructeurs automobiles en Chine, pour une valeur cumulée de plusieurs centaines de millions d’euros.

Ce projet est déjà en phase de conception et la production en série devrait débuter en 2026.

VALEO
10,880 EUR Euronext Paris -0,27%
