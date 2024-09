Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : rechute sous les 8,50E information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 13:59









(CercleFinance.com) - Valéo enfonce le plancher des 9,08E et rechute sous les 8,60E pour établir un nouveau plancher historique de 8,55E.

Difficile de prévoir un arrêt de la glissade avant le palier des 8E.





Valeurs associées VALEO 8,66 EUR Euronext Paris -4,92%