Valéo : rebondit vers 9,44E, pourrait viser 9,85E information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 12:49









(CercleFinance.com) - Valéo rebondit vers 9,44E et tente de soulever une résistance oblique baissière issue du zénith des 11,5E du 26/02 puis du pic des 9,85E du 13 mai: c'est ce niveau qui constitue la 1ère cible court terme.





Valeurs associées VALEO 9,3300 EUR Euronext Paris +2,62%