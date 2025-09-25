Valeo prolonge son partenariat avec Arts et Métiers
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 11:05
Pour rappel, grand établissement technologique, Arts et Métiers compte 14 sites et a pour mission principale de former les leaders des industries responsables, qui conçoivent et mettent en oeuvre les innovations technologiques et organisationnelles impactantes, indispensables aux transitions énergétiques environnementales et sociétales.
Depuis 2018, les travaux conjoints entre les deux entités ont permis de transformer des recherches fondamentales en innovations industrielles. Pascal Hervet, directeur métiers chez Valeo Power, souligne la complémentarité des laboratoires partenaires, tandis qu'Hervé Mahé, maître-expert chez Valeo, insiste sur l'association de solutions mécaniques et électromécaniques.
Selon Olivier Thomas, directeur de la nouvelle chaire, le confort acoustique reste en effet un facteur clé pour l'acceptation des motorisations électriques.
Valeurs associées
|10,9350 EUR
|Euronext Paris
|+0,23%
