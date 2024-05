Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: près de 2,2 millions d'actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Aux termes du contrat conclu le 11 mars avec un prestataire de services d'investissement (PSI), l'équipementier automobile Valeo indique avoir acquis le 13 mai, 2.175.683 de ses propres actions au cours moyen de près de 11,50 euros.



Le groupe rappelle avoir sollicité l'assistance d'un PSI pour les besoins de la réalisation de certains objectifs de son programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2023.



Ces actions sont affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés ou tout plan d'épargne entreprise et plus généralement toute allocation d'actions au sein du groupe.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -0.19%