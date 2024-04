Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: premier déposant français de brevets en Europe information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Valeo annonce se classer comme première entreprise française (33ème au global) en matière de dépôts de brevets en Europe en 2023, pour la seconde année consécutive, avec 564 demandes de brevet déposées, selon le rapport de l'Office Européen des Brevets (OEB) du 19 mars 2024



Valeo figure également sur le podium des déposants de brevets en France dans le rapport de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) du 25 avril 2024, avec 681 demandes de brevet prioritaires déposées en 2023, soit 40% de ses demandes prioritaires déposées en 2023 à travers le monde (1666 au total).



Par ailleurs, Valeo figure à la première place des déposants français dans le monde, pour la deuxième année consécutive, dans le rapport de l'INPI de décembre 2023.







