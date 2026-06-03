Valeo pourrait "tirer profit du développement de l'IA" selon des analystes, son titre flambe

( AFP / ROBYN BECK )

Le titre de l'équipementier automobile Valeo bondit de plus de 17% à la Bourse de Paris, après des notes d'analystes ayant relevé son potentiel de croissance dans le refroidissement des centre de données pour IA.

Vers 16H40 son cours prenait 17,25% à 16,48 euros, en première place d'un SBF 120 des valeurs moyennes en recul de 0,55%.

Dans sa dernière note, citée par Bloomberg, JPMorgan estime que Valeo "devrait tirer profit du développement de l'IA", grâce à "ses solutions de refroidissement des batteries pour les centres de données".

Les analystes de la banque rapportent un contrat en ce sens signé par le groupe à "225 millions d'euros" auprès d'un "client nord-américain", ne nécessitant "aucun investissement supplémentaire".

Ce mercredi, une autre note, publiée par Jefferies, a aussi souligné le "potentiel de croissance" dans la "gestion thermique des systèmes de stockage d'énergie par batterie et de centres de données".

Ces perspectives pourraient "commencer à se concrétiser pour Valeo au cours de l'année à venir" et "laisser entrevoir un nouveau potentiel de réévaluation" de la valeur du titre, selon Jefferies.

Cette hausse survient dans un contexte d'enthousiasme sur les marchés à l'égard des promesses de l'intelligence artificielle.

Toutes les entreprises bénéficiant, de près ou de loin, des investissements massifs pour développer cette technologie — des semi-conducteurs aux fournisseurs d'infrastructures électriques pour les centres de données — sont plébiscités par les investisseurs.