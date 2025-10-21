Valeo obtient deux contrats "majeurs" en Chine

(AOF) - Valeo a remporté deux contrats, qualifiés de majeurs, en Chine pour son double onduleur de nouvelle génération. Deux grands constructeurs automobiles chinois ont choisi le produit de l’équipementier français, qui allie un design compact et un rendement record pour accroître l’autonomie électrique des véhicules et s’adapter à une large gamme d’architectures de la chaîne de traction. Sa production débutera en 2026, avec un déploiement prévu sur les véhicules hybrides rechargeables des deux constructeurs.

Xavier Dupont, directeur général de la division Power de Valeo a déclaré : " ces deux contrats valident la stratégie de plateforme de Valeo et nous donnent l'agilité nécessaire pour nous adapter rapidement aux besoins variés de nos clients dans le monde entier. Grâce à notre nouveau double onduleur, nous pourrons répondre rapidement à la forte demande de la Chine pour des systèmes de chaîne de traction compacts. Nous sommes impatients de proposer cette technologie à nos autres clients internationaux ".

AOF - EN SAVOIR PLUS