Valéo : lourde sanction pour son 'warning', rechute de -13%

(CercleFinance.com) - Valéo subit une lourde sanction (-13% à 9,04E) pour son 'warning' (objectif de chiffre d'affaires 2024 revu en baisse de 3,3% à 21,3MdsE): le titre qui ouvre un 'gap' sous 10,22E retrouve ses niveaux du 12 septembre et ses niveaux du 5 août en intraday ou de clôture du 6 août (support des 9,05E).

Le prochain objectif ne serait autre que le retracement du plancher des 8,60E des 10 et 11 septembre.



Valeurs associées VALEO 9,29 EUR Euronext Paris -10,72%