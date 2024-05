Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : lourde rechute vers 12,1E, surveiller 12,00E information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Après un second échec dans la zone des 13,25/13,3E, Valéo inverse la vapeur et subit une lourde rechute vers 12,1E : le titre se rapproche du support oblique des 12E, issu du plancher des 10,45E, support remontant au 4 mars dernier.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -3.78%