Valeo: le titre bondit, BofA mise sur un redressement

(CercleFinance.com) - L'action Valeo rebondit jeudi à la Bourse de Paris pour signer l'une des plus fortes hausses du SBF 120, Bank of America estimant que l'équipementier automobile est en train de réussir son virage.



A 11h50, le titre gagne 5,5%, quand le SBF 120 progresse au même moment de 0,7%, mais continue d'évoluer à ses plus bas niveaux depuis 2010.



Dans une note diffusée dans la matinée, BofA indique avoir relevé son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 12 à 14 euros.



'Les performances financières de l'entreprise sont en train de s'aligner avec ses succès commerciaux et la qualité des résultats se trouve à un 'point d'inflexion', estime l'intermédiaire.



L'analyste estime que les mesures de réductions de coûts, l'allègement des dépenses R&D et une meilleure négociation des contrats devraient par ailleurs favoriser une appréciation des marges d'ici à 2025.



BofA fait enfin remarquer que le titre se négocie actuellement 30% en-dessous de ses niveaux de valorisations historiques.





