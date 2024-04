Valeo: le ralentissement des ventes d'électrique perturbe le premier trimestre

L'équipementier automobile Valeo a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 1% pour le premier trimestre 2024, en raison de la baisse des ventes de moteurs électriques et de taux de change défavorables avec les monnaies asiatiques.

Christophe Perillat, PDG de Valeo, en 2022 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Toutes les autres activités du groupe français sont en croissance cependant, ce qui lui a permis de publier un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros.

"Il y a des déceptions sur les volumes de véhicules électriques, en particulier en Europe où nous avons avons des des programmes importants", a commenté le directeur général du groupe Christophe Périllat, lors d'une conférence téléphonique.

Après deux ans à toute vitesse, les ventes de voitures électriques ont vu leur croissance ralentir dans plusieurs pays d'Europe depuis la fin de l'année 2023.

Valeo a ainsi vu ses ventes dans l'électronique haute tension (moteurs, onduleurs, chargeurs) reculer de 49% à 199 millions d’euros au premier trimestre 2024.

"Ce n'est pas une surprise", a commenté Christophe Périllat. "On sait que ce chemin vers l'électrification sera tout sauf linéaire. On s’y est préparés en définissant notre empreinte industrielle".

Dans le cadre de l'intégration de son ancienne filiale électrique avec Siemens, Valeo a rendu ses usines polyvalentes et flexibles, pour faire "plus d'électrification ou de technologie traditionnelle en fonction des ventes", a expliqué M. Périllat.

L’activité électrique haute tension devrait voir son niveau d’activité s’améliorer dès le deuxième trimestre, selon Valeo.

"Cette déception sur l’électrification est largement compensée par la très belle croissance sur les autres activités du groupe", a-t-il ajouté.

Les systèmes de confort et d'aides à la conduite (capteurs et logiciels de la division Valeo Brain) ont progressé de 6% sur un an, les systèmes de visibilité (Valeo Light, soit les phares et consorts) de 3%.

Valeo Brain profite notamment de bonnes ventes de ses caméras en Europe auprès d’un constructeur premium allemand, ainsi qu'en Corée du Sud et au Japon.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2024, entre 22,5 et 23,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et 2025, entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros avec une marge opérationnelle située entre 5,5% et 6,5%.

"Nous nous sommes préparés pour éviter les à-coups de l’activité industrielle, mais nous sommes convaincus que l’avenir est électrique", a ajouté Edouard de Pirey, le nouveau directeur financier de Valeo.