VALEO : Le mouvement reste haussier
19/01/2026 à 08:49

SYNTHESE

Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel de hausse à moyen terme. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 11.17 EUR, puis à 10.85 EUR et la résistance est à 13.1 EUR, puis à 13.42 EUR.


Dernier cours : 11.83
Support : 11.17 / 10.85
Resistance : 13.1 / 13.42
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

Valeurs associées

VALEO
11,6050 EUR Euronext Paris -1,90%
