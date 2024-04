Valeo : le chiffre d'affaires progresse de 2% au premier trimestre

(AOF) - Valeo annonce un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros au premier trimestre 2024, en hausse de 2% à périmètre et taux de change constants (pcc). L’équipementier automobile surperforme la production automobile de 2 points, après un effet mix géographique légèrement défavorable. Il ajoute que ses objectifs 2024 et 2025 sont réaffirmés, avec des marges et une génération de cash flow libre au second semestre 2024 attendues supérieures à celles du premier semestre. Christophe Périllat, directeur général salue "un solide démarrage en ce début d’année 2024".

Le patron précise que ce trimestre "bénéficie de la croissance de l'ensemble (des) activités en dehors de l'activité électrique haute tension".

Les perspectives de croissance sont confirmées "compte tenu des hypothèses de production prudentes retenues dans le cadre de notre plan Move Up, du plan d'actions d'efficience de nos opérations et de nos mesures de réduction des coûts qui avancent conformément à nos plans", annonce-t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.