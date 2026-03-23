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Valéo : grand écart 9,5/10,5E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 15:48

Valéo s'offre un grand écart 9,5/10,5E (9,5E étant un plancher plus revu depuis le 1er août 2025) : le titre comble le "gap" des 10,37E du 18 mars et pourrait tenter de rejoindre la MM200 qui gravite vers 11E.

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