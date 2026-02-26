Valeo-Génération record de cash en 2025, bonne tenue du thermique

(Actualisé avec précisions)

Valeo a annoncé jeudi avoir généré un cash flow libre record en 2025, avant coûts de restructuration exceptionnels et intérêts financiers nets, fruit de son positionnement stratégique et des gains de productivité réalisés dans la R&D.

L'équipementier automobile, spécialiste des systèmes d'hybridation et des aides à la conduite, affiche un free cash flow de 756 millions d'euros, contre 551 millions en 2024. Après coûts de restructuration exceptionnels, celui-ci s'établit à 589 millions d'euros et après intérêts financiers nets, à 371 millions.

"En 2026, conformément à la trajectoire du Plan 'Elevate 2028', Valeo vise une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash dans un environnement qui demeure exigeant", a dit le directeur général Christophe Périllat cité dans un communiqué.

Valeo vise ainsi cette année un free cash flow supérieur à 400 millions d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 4,7% et 5,3%, contre 4,7% (+0,4 point) en 2025.

Dans un environnement de marché incertain sur la marche vers le tout électrique, le groupe profite de sa panoplie de technologies puisque dans sa division Power, les activités traditionnelles (systèmes thermiques, systèmes de transmission et 48 volts - pour l'hybridation légère basse tension) ont affiché une croissance de 2% à périmètre et taux de change constants "traduisant la bonne tenue des systèmes thermiques en Europe et une amélioration significative au second semestre en Amérique du Nord et en Chine".

En revanche les activités haute tension (véhicules électrique et hybrides rechargeables) restent affectées par les reports de projets et les baisses d’activité de certaines plateformes.

Celles-ci ont bénéficié de compensations clients au second semestre, a précisé le groupe dans un communiqué.

Valeo a amélioré sa profitabilité l'an dernier malgré une baisse de 2,7% de son chiffre d'affaires à 20,90 milliards d'euros.

Dans le plan "Elevate", Valeo prévoit d'allumer successivement trois moteurs, avec une augmentation régulière des profits à partir de 2022, une hausse de la génération de cash à partir de 2025 et un retour à la croissance des ventes à partir de 2027.

