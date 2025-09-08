 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valeo et Qualcomm étendent leur collaboration
information fournie par AOF 08/09/2025 à 09:28

(AOF) - Valeo et Qualcomm Technologies ont annoncé une extension de leur collaboration technologique. Cette dernière combine les solutions évolutives Snapdragon Ride Pilot, notamment les systèmes sur puce de l’Américain, et l’expertise du Français en matière d’équipements et de logiciels, principalement les algorithmes de stationnement automatique, les capteurs… Les deux sociétés proposent un ensemble de solutions holistiques avec des logiciels et offres middleware différenciés, conçues pour offrir une sécurité fonctionnelle et une cybersécurité.

Pour Nakul Duggal de chez Qualcomm Technologies : " en combinant nos solutions Snapdragon Ride avec l'expertise de Valeo en matière de solutions de stationnement, de capteurs et d'intégration de systèmes, nous permettons aux constructeurs automobiles d'accélérer l'innovation et de commercialiser plus rapidement et plus efficacement des expériences de conduite de nouvelle génération ".

