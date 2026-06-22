 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valeo et Nissan signent un contrat majeur
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 18:08

Les deux sociétés ont signé un contrat pour la commercialisation des bornes de recharge bidirectionnelles de Valeo en Europe.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la feuille de route V2G de Nissan en Europe, qui commencera au Royaume-Uni, en apportant la technologie de de recharge bidirectionnelle aux véhicules électriques Nissan éligibles.

En parallèle, Valeo élargit son portefeuille de solutions de recharge Ineez pour les clients de Nissan avec le lancement d'une nouvelle borne de recharge intelligente unidirectionnelle (V1G) en courant alternatif (AC), conforme à la norme britannique EVSCP (EV Smart Charging Regulations).

Le communiqué précise que cet accord définit les véhicules électriques de Nissan comme des ressources énergétiques flexibles, capables de répondre aux besoins de mobilité des particuliers et aux services plus larges du réseau électrique.

Valeurs associées

VALEO
13,9650 EUR Euronext Paris +2,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme se rafraîchit à une fontaine brumisatrice à Berlin, le 22 juin 2026 lors d'un épisode de canicule en Europe ( AFP / John MACDOUGALL )
    L'Europe fait face à une canicule qui s'accentue
    information fournie par AFP 22.06.2026 19:23 

    L'Europe affronte cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi. Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe ... Lire la suite

  • Sophie Gourmelen, la présidente du groupe EBRA, à Mirecourt, dans les Vosges, le 28 novembre 2025. ( POOL / SEBASTIEN BOZON )
    Plan de départs volontaires au sein du groupe de presse EBRA: jusqu'à 400 postes visés
    information fournie par AFP 22.06.2026 19:17 

    Le groupe de presse EBRA, qui compte neuf titres régionaux dans l'est de la France, a annoncé lundi un plan de départs volontaires visant jusqu'à 400 postes, dans un contexte de baisse des ventes. "Aucun départ ne sera contraint", a indiqué dans un communiqué le ... Lire la suite

  • Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris en léger recul plombée par le luxe
    information fournie par AFP 22.06.2026 19:14 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi léger recul, tiraillée entre la baisse des valeurs du luxe et l'avancée des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran. Le CAC 40 a cédé 21,03 points (-0,25%) à 8.400,11. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,55%, ... Lire la suite

  • Royaume-Uni : des Londoniens réagissent à la démission de Keir Starmer
    Royaume-Uni : des Londoniens réagissent à la démission de Keir Starmer
    information fournie par AFP Video 22.06.2026 19:13 

    Des Londoniens ont réagi lundi à la démission du Premier ministre Keir Starmer, qui marque le début d’un processus qui verra la Grande-Bretagne se doter de son septième Premier ministre en une décennie.

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
Pétrole Brent
77,71 -3,32%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank