Valeo et Nissan signent un contrat majeur

Les deux sociétés ont signé un contrat pour la commercialisation des bornes de recharge bidirectionnelles de Valeo en Europe.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la feuille de route V2G de Nissan en Europe, qui commencera au Royaume-Uni, en apportant la technologie de de recharge bidirectionnelle aux véhicules électriques Nissan éligibles.

En parallèle, Valeo élargit son portefeuille de solutions de recharge Ineez pour les clients de Nissan avec le lancement d'une nouvelle borne de recharge intelligente unidirectionnelle (V1G) en courant alternatif (AC), conforme à la norme britannique EVSCP (EV Smart Charging Regulations).

Le communiqué précise que cet accord définit les véhicules électriques de Nissan comme des ressources énergétiques flexibles, capables de répondre aux besoins de mobilité des particuliers et aux services plus larges du réseau électrique.