Valeo et NATIX signent un partenariat pour le développement de la conduite autonome
Grâce à l'alliance de l'expertise de Valeo dans le développement de modèles IA et du réseau décentralisé de données à 360° de NATIX, les deux partenaires vont développer un modèle du monde en open source capable d'analyser, d'anticiper et d'interpréter les mouvements et les interactions du monde réel.
" En associant l'expertise de recherche de Valeo en modélisation générative du monde aux données mondiales multi-caméras de NATIX, nous mettons à la disposition de la communauté scientifique des modèles ouverts performants sur lesquels s'appuyer pour accélérer encore les progrès de la conduite autonome" a déclaré Marc Vrecko, directeur général de la division Brain de Valeo.
