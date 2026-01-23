 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valeo et NATIX signent un partenariat pour le développement de la conduite autonome
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:10

Valeo et NATIX Network annoncent un partenariat visant à créer un des plus grands Word Foundation Model (WFM) open source et multi-caméras.

Grâce à l'alliance de l'expertise de Valeo dans le développement de modèles IA et du réseau décentralisé de données à 360° de NATIX, les deux partenaires vont développer un modèle du monde en open source capable d'analyser, d'anticiper et d'interpréter les mouvements et les interactions du monde réel.

" En associant l'expertise de recherche de Valeo en modélisation générative du monde aux données mondiales multi-caméras de NATIX, nous mettons à la disposition de la communauté scientifique des modèles ouverts performants sur lesquels s'appuyer pour accélérer encore les progrès de la conduite autonome" a déclaré Marc Vrecko, directeur général de la division Brain de Valeo.

Valeurs associées

VALEO
12,2500 EUR Euronext Paris -0,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank