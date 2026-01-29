 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valeo et Kapsch TrafficCom s'allient pour une solution de péage basée sur la technologie V2X
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 18:34

Valeo SE VLOF.PA :

* VALEO ET KAPSCH TRAFFICCOM S'ALLIENT POUR DÉVELOPPER UNE SOLUTION DE PÉAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE V2X

Texte original https://tinyurl.com/3udsz2x9 Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VALEO
12,110 EUR Euronext Paris -0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank