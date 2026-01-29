information fournie par Reuters • 29/01/2026 à 18:34

Valeo et Kapsch TrafficCom s'allient pour une solution de péage basée sur la technologie V2X

Valeo SE VLOF.PA :

* VALEO ET KAPSCH TRAFFICCOM S'ALLIENT POUR DÉVELOPPER UNE SOLUTION DE PÉAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE V2X

Texte original https://tinyurl.com/3udsz2x9 Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA

(Rédaction de Gdansk)