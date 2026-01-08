Valeo et Hero MotoCorp signent un partenariat pour développer des systèmes avancés d'aide à la conduite
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:16
Ce partenariat a pour objectif de renforcer la sécurité des motocyclistes en déployant des technologies de détection, de perception et d'intelligence de pointe, spécifiquement conçues pour les deux-roues.
La plateforme de systèmes avancés d'aide à la conduite pour les deux-roues s'appuie sur les technologies radar et caméras intelligentes de Valeo.
" Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Hero MotoCorp pour proposer des solutions capables d'améliorer significativement la sécurité des motocyclistes et d'offrir une expérience de conduite plus sûre à des millions de personnes ", a déclaré Marc Vrecko, directeur général de la division Brain de Valeo.
Valeurs associées
|11,8400 EUR
|Euronext Paris
|-1,66%
