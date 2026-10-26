Valeo dévoile une solution de validation par jumeau numérique

Valeo et Anritsu annoncent la présentation conjointe d'une solution innovante de validation par jumeau numérique pour les véhicules à architecture logicielle centralisée (SDV), à l'occasion du 39e forum de la 5G Automotive Association (5GAA), qui se tient à New Delhi, en Inde, du 26 au 29 octobre.

S'appuyant sur leur présentation commune au MWC 2026, en mars dernier, les deux entreprises étendent leur démonstration à de nouveaux cas d'usage, comme l'eCall (appel d'urgence). Cette solution permet de valider la connectivité des véhicules dans un environnement virtuel et réduit significativement le besoin de tests sur piste.

Valeo souligne qu'à mesure que l'industrie automobile évolue vers les SDV, la connectivité embarquée progresse rapidement, rendant possibles des fonctionnalités essentielles telles que les mises à jour à distance, l'intégration au cloud et les communications 5G/C-V2X.

Toutefois, la validation de ces systèmes en conditions réelles exige de tester des milliers de combinaisons possibles à travers différents réseaux mobiles, environnements et états du véhicule. Or, des tests physiques sont trop coûteux, trop lents et difficiles à reproduire à grande échelle.

En réponse à ces défis, Valeo et Anritsu ont intégré la plateforme de simulation d'unités de contrôle électronique virtualisées de Valeo à la technologie avancée de test cellulaire d'Anritsu. Cette solution conjointe associe le simulateur Software-in-the-Loop d'Anritsu à un moteur virtuel qui reproduit fidèlement des conditions de réseau réelles et complexes.

En générant des jumeaux numériques locaux ou hébergés dans le cloud, les constructeurs automobiles peuvent désormais simuler des basculements complexes entre les réseaux de plusieurs opérateurs mobiles, ainsi que des scénarios impliquant plusieurs véhicules et des communications V2N/V2X, le tout dans un environnement contrôlé et hautement évolutif.