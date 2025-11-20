Valeo dévoile sa feuille de route 2028

(AOF) - Valeo a dévoilé son nouveau plan stratégique "Elevate" fixant sa feuille de route jusqu'en 2028. L'équipementier automobile, qui tient ce jeudi sa journée investisseurs, annonce viser une hausse de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028, avec un retour de la croissance à partir de 2027, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle à 6-7% en 2028.

Les objectifs pour 2025 en matière de chiffre d'affaires, d'Ebitda retraité et de marge opérationnelle sont confirmés dans un environnement exigeant.

Les objectifs de cash flow libre avant frais financiers nets sont révisés à la hausse, légèrement au-dessus de l'objectif (supérieur à 550 millions d'euros).

