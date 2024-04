Valeo crée la division Valeo Power pour la mobilité électrique

(AOF) - Valeo annonce la fusion de ses activités de systèmes thermiques et de propulsion en une seule entité, la division Valeo Power. L’équipementier automobile précise que l’objectif est de "fournir des solutions toujours mieux adaptées aux attentes du marché de l’électrification" et d'améliorer sa compétitivité et sa performance financière. Xavier Dupont, président depuis 2015 de la division Valeo Powertrain Systems, est nommé directeur général de la division Valeo Power et directeur général adjoint de Valeo.

"Alors que l'électrification de la mobilité s'accélère, notre division Valeo Power offrira à nos clients des technologies adaptées aux attentes du marché en termes de performance et de coût", explique le directeur général Christophe Périllat.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.