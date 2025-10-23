Valéo confirme ses objectifs financiers pour 2025
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:14
Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 3,7 % à périmètre et taux de change constants, soit un écart de performance par rapport à la production automobile de 1 point.
Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement est en baisse de 2,8 % à périmètre et taux de change constants, en raison d'une base de comparaison élevée.
'Les objectifs 2025 sont confortés par la performance du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait être du même ordre de grandeur que celui du troisième trimestre' indique le groupe.
La direction vise pour 2025, un chiffre d'affaires d'environ 20,5 milliards d'euros, un EBITDA en % du chiffre d'affaires de 13,5% à 14,5%, une marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires de 4,5% à 5,5% et un cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels de 700 à 800 millions d'euros.
Valeurs associées
|10,9650 EUR
|Euronext Paris
|+7,98%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite
-
(AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite
-
Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite
-
Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer