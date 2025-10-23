 Aller au contenu principal
Valéo confirme ses objectifs financiers pour 2025
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:14

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 4 997 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en hausse de 3,5 % à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 3,7 % à périmètre et taux de change constants, soit un écart de performance par rapport à la production automobile de 1 point.

Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement est en baisse de 2,8 % à périmètre et taux de change constants, en raison d'une base de comparaison élevée.

'Les objectifs 2025 sont confortés par la performance du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait être du même ordre de grandeur que celui du troisième trimestre' indique le groupe.

La direction vise pour 2025, un chiffre d'affaires d'environ 20,5 milliards d'euros, un EBITDA en % du chiffre d'affaires de 13,5% à 14,5%, une marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires de 4,5% à 5,5% et un cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels de 700 à 800 millions d'euros.

Valeurs associées

VALEO
10,9650 EUR Euronext Paris +7,98%
