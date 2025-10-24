Valeo confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Valeo a dévoilé un chiffre d’affaires du troisième trimestre de près de 5 milliards d’euros, en croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants. Par zone géographique, l’Europe affiche une surperformance tandis que la Chine s’améliore et réduit significativement son écart de performance avec le marché chinois automobile.Sur cette base, les objectifs 2025 sont confirmés avec un chiffre d’affaires à environ 20,5 milliards d’euros, un Ebitda en % du chiffre d’affaires de 13,5% à 14,5% et une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5%.

“Dans un environnement difficile et exigeant, la performance du Groupe au troisième trimestre est en ligne avec les objectifs définis pour l'année. Elle souligne la complémentarité de nos technologies et de notre positionnement géographique", a commenté Christophe Périllat, directeur général de Valeo.

Le groupe tiendra sa journée investisseurs le 20 novembre 2025 à Paris.

