NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 288,00
+0,56%
Indices
Chiffres-clés

Valeo confirme ses objectifs annuels
information fournie par AOF 24/10/2025 à 08:07

(AOF) - Valeo a dévoilé un chiffre d’affaires du troisième trimestre de près de 5 milliards d’euros, en croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants. Par zone géographique, l’Europe affiche une surperformance tandis que la Chine s’améliore et réduit significativement son écart de performance avec le marché chinois automobile.Sur cette base, les objectifs 2025 sont confirmés avec un chiffre d’affaires à environ 20,5 milliards d’euros, un Ebitda en % du chiffre d’affaires de 13,5% à 14,5% et une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5%.

“Dans un environnement difficile et exigeant, la performance du Groupe au troisième trimestre est en ligne avec les objectifs définis pour l'année. Elle souligne la complémentarité de nos technologies et de notre positionnement géographique", a commenté Christophe Périllat, directeur général de Valeo.

Le groupe tiendra sa journée investisseurs le 20 novembre 2025 à Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

VALEO
10,9650 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

