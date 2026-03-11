Valeo collabore avec Powen pour alimenter un site en électricité photovoltaïque
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 09:23
La collaboration entre les deux sociétés porte sur un nouveau projet solaire d'autoconsommation de 7,8 Mégawatts développé dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (PPA).
L'installation comprend 11 622 panneaux solaires au sol, deux centres de transformation de 4 000 kilovoltampères et une ligne souterraine de 6 000 mètres.
L'usine de l'équipementier automobile de Martos en Espagne, l'un des plus grands centres de R&D et sites de production du groupe dans le domaine de l'éclairage, a adopté ce modèle d'accord d'achat d'électricité, qui garantit une autoconsommation à 100% de l'électricité propre produite sur un site externe situé à 6 000 mètres.
Avec cette infrastructure, l'usine produit et autoconsomme désormais plus de 90% de l'énergie produite par le site, soit un total de 13,52 gigawattheures par an. Avec cette transition, le site couvre 16% de ses besoins énergétiques totaux grâce à une énergie propre et locale. Le projet permet d'éviter environ 3 350 tonnes d'émissions de CO2 chaque année, soit l'équivalent de 134 000 arbres par an.
Valeurs associées
|10,6700 EUR
|Euronext Paris
|-2,47%
