Valeo: chiffre d'affaires de 5 224 ME au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 5 224 millions d'euros au 3ème trimestre, en baisse de 1 % par rapport à la même période en 2022. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en hausse de 4 %.



Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 4 % à périmètre et taux de change constants, soutenu par la croissance des 4 Pôles d'activité : croissance de 8 % du Pôle Systèmes de Confort de d'Aide à la Conduite (ADAS : + 11 %), de 4 % du Pôle Systèmes de Visibilité, de 4 % du Pôle Systèmes Thermiques et de 2 % du Pôle Systèmes de Propulsion



Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 3 % à périmètre et taux de change constants, tirant profit de l'augmentation et du vieillissement du parc automobile, de l'accroissement de l'attractivité de l'offre de produits à valeur ajoutée (par exemple, kit de transmission) et de l'impact des hausses de prix.





