Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: cession des systèmes de transmission en Russie information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Valeo annonce la signature d'un accord pour céder à NPK Avtopribor, l'intégralité des actifs de production de son activité systèmes de transmission en Russie, dans le cadre de sa décision de se désengager des activités de production dans ce pays.



La réalisation de cette opération est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises. Elle permettra aux 158 salariés russes de cette activité de conserver leur emploi.



Cette cession sera effectuée sans aucune plus-value ou moins-value. L'équipementier automobile français disposera par ailleurs pendant 10 ans d'une option de rachat, activable à partir de la sixième année.



Le chiffre d'affaires de Valeo en Russie représentait auparavant moins de 1% du chiffre d'affaires du groupe et les actifs afférents ont été dépréciés en 2022 pour un montant total de 43 millions d'euros.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -1.78%