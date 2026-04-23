Valeo-CA supérieur aux attentes au T1, objectifs annuels confirmés

Valeo VLOF.PA a fait état jeudi d'une hausse de 1,3%, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui ressort supérieur aux attentes, et confirmé ses objectifs annuels malgré les tensions liées au conflit au Moyen-Orient.

Les ventes de l'équipementier automobile atteignent ainsi 5,1 milliards d'euros sur la période, contre 5,01 milliards attendu par les analystes selon un consensus fourni par le groupe.

"Face aux tensions au Moyen-Orient et aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement électronique, nos équipes sont pleinement mobilisées pour garantir la continuité de nos activités, limiter les surcoûts et conduire un dialogue constructif avec chacun de nos clients. Nous continuons de piloter nos coûts et nos dépenses d'investissement avec une rigueur absolue", a indiqué le directeur général Christophe Périllat dans un communiqué.

Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour 2026. Il table sur un chiffre d'affaires compris entre 20 milliards et 21 milliards d'euros, sur un free cash flow supérieur à 400 millions d'euros et sur une marge opérationnelle comprise entre 4,7% et 5,3%.

(Rédigé par Blandine Hénault avec Mathias Rozario, édité par Benoit Van Overstraeten)