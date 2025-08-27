Valeo: BlackRock passe sous les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 07:15
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|10,5200 EUR
|Euronext Paris
|-2,37%
