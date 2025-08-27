 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valeo: BlackRock passe sous les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 07:15

(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 août, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir 5,61% du capital et 4,99% des droits de vote de l'équipementier automobile.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

