 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dette publique : vers un nouvel abaissement de la note de la France ? Fitch se prononce vendredi
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/03/2026 à 11:56

( AFP / ANGELA WEISS )

( AFP / ANGELA WEISS )

Fitch a abaissé d'un cran la note française à l'automne dernier, soulignant "le faible bilan" du pays en matière de réduction du déficit public et de respect des règles budgétaires de l'UE.

Verdict : vendredi. Ce jour-là, Fitch ouvre le bal des notations de printemps en annonçant si elle modifie la note de la France, qu'elle avait été la première des trois grandes agences à abaisser en septembre. Fitch Ratings note actuellement la France A+, considérant ainsi sa dette comme "de qualité moyenne supérieure". Et la plupart des économistes pensent qu'elle continuera à le faire.

En abaissant d'un cran la note française, l'agence avait souligné "le faible bilan" du pays en matière de réduction du déficit public et de respect des règles budgétaires de l'UE. Elle s'inquiétait à l'époque "de la fragmentation et de la polarisation croissantes de la vie politique française". Mais elle relevait aussi que l'économie du pays était "vaste et diversifiée", avec un revenu par habitant et des indicateurs de qualité de la gouvernance "nettement supérieurs à la médiane des pays" classés A.

Fitch observait alors qu'une évolution du ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) allant dans le sens "d'une trajectoire descendante à moyen terme", soit par assainissement budgétaire soit par croissance plus soutenue qu'anticipé, pourrait lui faire améliorer sa note. A l'inverse, elle l'abaisserait encore, ou passerait au moins la perspective de stable à négative, si ce ratio "augmentait durablement à moyen terme".

Un système financier "en excellente santé"

Six mois plus tard, les deux scénarios d'amélioration ne se sont pas vraiment matérialisés, même si la croissance de 2025 a été un peu meilleure que prévu par Fitch, 0,9% au lieu de 0,7%. Le Premier ministre de centre droit Sébastien Lecornu n'est parvenu à faire adopter un budget "de compromis", avec l'appui des socialistes, qu'en février. Ce fut au prix d'une réduction moindre qu'espéré du déficit public, mais réduction tout de même : il devrait avoisiner cette année 5% du PIB, après 5,4% en 2025. Le gouvernement avait initialement prévu 4,7%, avant de faire des concessions importantes à la gauche, dont la suspension de la réforme des retraites.

"Je dirais à 75% que Fitch va maintenir un statu quo, et à 25% qu'elle pourrait abaisser la perspective de stable à négative", analyse pour l'AFP l'économiste Eric Dor, professeur à l'école de commerce parisienne IESEG. Il observe que l'écart de taux d'intérêt (le "spread") entre les dettes à dix ans française et allemande – laquelle, avec la note maximum de AAA, sert de référence en zone euro – est plutôt stable. Cela montre que, pour les marchés, la France, dotée d'un système financier "en excellente santé", est finalement "une bonne signature", analyse l'économiste.

Deux autres grandes agences de notation doivent se prononcer dans les semaines suivantes

La guerre au Moyen-Orient, si elle devait durer, pourrait fortement peser sur la croissance mondiale, par l'effet inflationniste des difficultés d'acheminement du pétrole et du gaz. Fitch ne prendra sans doute pas encore ce risque en considération dans sa notation vendredi. Et, par rapport à d'autres pays, la France est relativement protégée par son abondante énergie nucléaire, remarque Eric Dor.

Anthony Morlet-Lavidalie, de l'institut économique Rexecode, a même "beaucoup de mal à imaginer, dans le contexte international actuel, que les agences de notation aient envie de créer davantage de tension" en abaissant la note française, même si bien sûr "elles ont les mains libres pour le faire". Pour lui, Fitch pourrait faire valoir la légère baisse du déficit enregistrée en 2025, et celle prévue pour 2026, pour maintenir un statu quo.

Les deux autres grandes agences de notation doivent se prononcer sur la note française dans les semaines suivantes : Moody's le 10 avril puis S&P Global Ratings le 29 mai. Cette dernière a également abaissé la note française à A+ à l'automne, avec aussi une perspective stable. Moody's la classe toujours Aa3, c'est-à-dire en bas de la catégorie "qualité haute ou bonne", mais avec perspective négative. C'est-à-dire que son prochain mouvement pourrait être de l'abaisser à A1, l'équivalent de A+ chez S&P et Fitch.

Budget France

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Henri Giscard d'Estaing assigne Club Med devant les prud'hommes
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.03.2026 12:09 

    Henri Giscard d'Estaing, ancien président du groupe Club Med, a assigné son ancien employeur devant le conseil des prud'hommes de Paris pour contester son licenciement l'an dernier. Il conteste un licenciement "sans cause réelle et sérieuse", selon des informations ... Lire la suite

  • Des partisanes de Donald Trump assistent à un discours du président américain au port de Corpus Christi, au Texas, le 27 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Le Texas donne le ton des élections de mi-mandat avec des primaires sous tension
    information fournie par AFP 04.03.2026 12:06 

    Le Texas a ouvert le bal des primaires mardi aux Etats-Unis avec des scrutins très observés pour les républicains comme pour les démocrates, à quelques mois d'élections de mi-mandat cruciales pour la suite de la présidence de Donald Trump. Dans cet Etat conservateur ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: le taux de chômage tombe à 5,1% en janvier
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.03.2026 12:01 

    Le taux de chômage en Italie est tombé à 5,1% au mois de janvier (-0,4 point sur un mois), enregistrant un nouveau plus bas depuis le début de ces statistiques en 2004, selon les premières estimations publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (Istat). ... Lire la suite

  • Mojtaba Khamenei visite le bureau du Hezbollah à Téhéran
    Mojtaba Khamenei, possible futur guide suprême, a survécu aux frappes sur l'Iran, selon des sources
    information fournie par Reuters 04.03.2026 11:51 

    Mojtaba Khamenei, ‌fils du défunt guide suprême Ali Khamenei, a ​survécu jusqu'à présent à la campagne de bombardements aériens conduite par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, ​qui a coûté la vie à son père, ont déclaré mercredi ​deux sources iraniennes à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank