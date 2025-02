Valeo : bénéfice net toujours atone en 2024, ventes en léger repli

( AFP / ROBYN BECK )

Valeo a vu son chiffre d'affaires se replier légèrement (-3%) en 2024 et a dégagé un bénéfice net toujours très faible, conformément à ses prévisions, notamment à cause du ralentissement du marché des voitures électriques, a annoncé jeudi l'équipementier automobile.

Le groupe français a obtenu un résultat net de 162 millions d'euros (-27%), pour 21,5 milliards d'euros de ventes, mais sa marge opérationnelle s'est améliorée, à 4,3% du chiffre d'affaires, et il a généré plus de trésorerie qu'annoncé, à 481 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe français est "fortement pénalisé par la baisse de l'activité de certaines plateformes électriques en Europe" chez ses clients, les constructeurs automobiles.

Lancé dans une chasse aux coûts, le groupe a annoncé en 2024 une vague de suppressions de postes, notamment en France, occasionnant des coûts de restructuration qui limitent ses bénéfices.

Celui-ci passe donc de 221 à 162 millions d'euros.

Le groupe a proposé un dividende en légère hausse par rapport à 2023, à 0,42 euro par action.

"C'est la troisième année consécutive d'amélioration" de la marge et de la trésorerie du groupe, même si "les obstacles ont été quand même particulièrement nombreux, en particulier en 2024", a souligné le directeur général de Valeo, Christophe Périllat, au cours d'une conférence de presse.

Le marché automobile "stagnant", et "beaucoup de démarrages de nouveaux produits reportés par nos clients" ont notamment freiné l'équipementier, mais "au final, je pense que Valeo a enjambé tous ces obstacles avec grande agilité", a souligné M. Périllat.

"Ces résultats sont une bonne base, de solides fondations, pour aborder 2025 et se donner des objectifs plus ambitieux encore dans un contexte qui est toujours incertain et toujours difficile", a souligné le dirigeant.

Le groupe vise un chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation en 2025, entre 21,5 milliards et 22,5 milliards d'euros, et une légère amélioration de sa marge opérationnelle, comprise entre 4,5% et 5,5%.