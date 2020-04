Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo abandonne ses objectifs 2020, a négocié une ligne de crédit de 1 milliard d'euros Reuters • 14/04/2020 à 10:55









VALEO ABANDONNE SES OBJECTIFS 2020, A NÉGOCIÉ UNE LIGNE DE CRÉDIT DE 1 MILLIARD D'EUROS PARIS (Reuters) - L'équipementier automobile français Valeo a annoncé mardi avoir renoncé à ses objectifs financiers pour 2020 tout en disant avoir négocié une ligne de crédit supplémentaires d'un milliard d'euros. "La chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars et l'absence de visibilité quant à la sortie de crise invalident les objectifs financiers pour 2020", explique Valeo dans un communiqué. Le groupe disait en février viser des performances supérieures à celles du marché cette année et une amélioration de sa rentabilité d'exploitation, même s'il admettait qu'il était alors encore trop tôt pour jauger l'impact du coronavirus. "En ce qui concerne les liquidités, Valeo a négocié pour 1 milliard d'euros de lignes de crédit supplémentaires avec ses principales banques et dispose donc à ce jour de 2,3 milliards d'euros de lignes de crédit non tirées, ce qui lui permet de faire face à un prolongement de la crise actuelle." L'équipementier précise ne pas avoir demandé de garantie de l'Etat pour ses financements et ne pas avoir recouru au report des échéances liées à ses dettes fiscales et sociales. Jacques Aschenbroich, son dirigeant mandataire social, va pour sa part reverser 25% de sa rémunération pendant la durée de l'activité "en faveur d'actions de solidarité en lien avec le COVID-19". "Les membres du conseil d'administration ainsi que les membres du comité opérationnel ont décidé à l'unanimité de l'accompagner dans cette démarche", précise Valeo. A 10h41, le titre Valeo gagnait 1,0613% à 17,14 euros, surperformant l'indice SBF 120 (+0,2%). (Sudip Kar-Gupta et Nicolas Delame; édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -0.97%